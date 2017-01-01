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    Порошенко підписав указ про безвіз

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    Петро Порошенко підписав &laquo;безвізовий&raquo;&nbsp;указ в Одесі
    Петро Порошенко підписав «безвізовий» указ в Одесі

    Більше 3,5 млн українців вже отримали біометричні паспорти

    Президент України Петро Порошенко в Одесі підписав указ про додаткові заходи щодо реалізації українцями права на безвізові поїздки до ЄС.

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    «Саме тут в Одесі я маю підписати указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами вибореного нами права на безвізові подорожі до ЄС. Українцям не треба буде більше принизливо стояти в чергах до консульських установ чи візових пунктів, не треба буде сплачувати візових зборів та послуги посередників, не треба буде витрачати час і гроші на бюрократичну роботу по збору непотрібних паперів. Достатньо біометричного українського паспорту», — наголосив Порошенко.

    Він додав, що більше 3,5 млн українців вже отримали біометричні паспорти.

    Нагадаємо, 22 травня рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу опублікували в Офіційному журналі ЄС.

    Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

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