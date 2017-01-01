Порошенко побачив «вражаючі зміни» в Україні з часів президентства Януковича
- Сьогодні, 10:41
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Україна вже не та держава, яка була на етапі втечі збанкрутілої влади, - Байден
Україна за три роки стала значно сильнішою державою, в якій тривають реформи. Про це під час спільної прес-конференції з віце-президентом США Джо Байденом заявив президент Петро Порошенко.
«Україна вже не та держава, яка була на етапі втечі збанкрутілої влади і початку російської військової агресії. Україна має гідність, прагнення до демократичних реформ», - зазначив Порошенко.
Президент додав, що зміни в державі «по-справжньому вражають». Він наголосив на успіхах антикорупційної політики і створенні боєздатної армії, податковій, адміністративній і судовій реформі.
Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього пройшла зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком.