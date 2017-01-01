Порошенко призначив посла у Білорусі

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Зазначимо, що у Білорусі не було українського посла з 2015 року

Глава держави Петро Порошенко підписав указ про призначення Ігоря Кизима надзвичайним і повноважним послом у Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Порошенко підписав указ №39/2017 «Про призначення І. Кизима надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь».

«Призначити Кизима Ігоря Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь», – ідеться в указі президента.

Довідка:

Ігор Юрійович Кизим. Народився 20 серпня 1961 року у Харкові. У 1987 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права. Володіє англійською, французькою та російською іноземними мовами.

Тимчасовий повірений у справах України у Великій Британії (2014-2015). надзвичайний і повноважний посланець другого класу (2016).

Нагадаємо, Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР».