  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко призначив посла у Білорусі

    • Сьогодні, 14:56
    • Розсилка

    Зазначимо, що у Білорусі не було українського посла з 2015 року

    Глава держави Петро Порошенко підписав указ про призначення Ігоря Кизима надзвичайним і повноважним послом у Білорусі.

    Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

    Читайте також

    Порошенко підписав указ №39/2017 «Про призначення І. Кизима надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь».

    «Призначити Кизима Ігоря Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь», – ідеться в указі президента.

    Довідка:

    Ігор Юрійович Кизим. Народився 20 серпня 1961 року у Харкові. У 1987 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права. Володіє англійською, французькою та російською іноземними мовами.

    Тимчасовий повірений у справах України у Великій Британії (2014-2015). надзвичайний і повноважний посланець другого класу (2016).

    Нагадаємо, Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР».

    Читайте також
    Білорусь посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ