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    Порошенко розказав про враження від переговорів з Меркель

    • Сьогодні, 11:52
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Глава держави заявив, що позитивно вражений дружньою, відвертою і змістовною розмовою

    Президент України Петро Порошенко заявив, що вражений вчорашніми переговорами з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

    «Вчора пізно вночі я повернувся з Берліну, позитивно і дуже по-доброму вражений тривалою, багатогодинною, дружньою, відвертою і змістовною розмовою з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це є надзвичайно важливо, що у особі цього видатного європейського лідера Україна має надійного друга і партнера», - сказав він.

    Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

    У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю

    Після переговорів Порошенко заявив, що обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.

    Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

    Джерело: 112 Україна

    Петро Порошенко Мінські угоди Україна
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