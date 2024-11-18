День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День сержанта Збройних Сил України було встановлено 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента

Сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначається День сержанта Збройних сил України. У це свято потрібно подякувати військовим за самовіддану службу, підкреслити важливість їхнього внеску в національну безпеку.

«Главком» підготував історію заснування Дня сержанта, добірку привітань та яскравих листівок.

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Історія заснування Дня сержанта ЗСУ

День сержанта Збройних Сил України було встановлено 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

«Ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України постановляю: установити в Україні День сержанта Збройних Сил України, який відзначати щороку 18 листопада», – йдеться в указі.

Раніше День сержанта відзначався у першу п’ятницю березня згідно з наказом Міністра оборони від 10 лютого 2009 року.

Метою цього свята є вшанування відданості сержантів і старшин військової справи, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов'язків. Адже сержанти є ключовою ланкою в українській армії та кістяком бойового підрозділу. Наразі вони щоденно доводять свою відданість Україні на фронті.

Привітання з Днем сержанта у прозі

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!

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Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Прийміть подяку за вірність військовій присязі, побажання сил у боротьбі за вільну і незалежну, суверенну Українську державу в лавах ЗСУ.

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

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Вітаю З Днем сержанта ЗСУ! Ваша робота надихає і викликає гордість. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо «Дякую!». За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист!

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Вітаю з професійним святом – з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, і лаврів слави, і героїчних вчинків. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

Привітання з Днем сержанта Збройних сил України у віршах

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Хай легко працюється, гарно живеться

Хай доля щасливо до Вас усміхнеться.

Хай люблять Вас рідні, шанують всі люди,

Хай щедрим на сонце Вам день кожен буде.

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

З щирого серця тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Всього найкращого тобі!

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

Привітання з Днем сержанта у яскравих листівках

Нагадаємо, що 6 грудня, щорічно в Україні відзначають День Збройних Сил. Свято було започатковано постановою Верховної Ради України у 1993 році.