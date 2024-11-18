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День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

День сержанта Збройних Сил України було встановлено 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента

Сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначається День сержанта Збройних сил України. У це свято потрібно подякувати військовим за самовіддану службу, підкреслити важливість їхнього внеску в національну безпеку.

«Главком» підготував історію заснування Дня сержанта, добірку привітань та яскравих листівок.

Зміст

Історія заснування Дня сержанта ЗСУ

День сержанта Збройних Сил України було встановлено 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

«Ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України постановляю: установити в Україні День сержанта Збройних Сил України, який відзначати щороку 18 листопада», – йдеться в указі.

Раніше День сержанта відзначався у першу п’ятницю березня згідно з наказом Міністра оборони від 10 лютого 2009 року. 

Метою цього свята є вшанування відданості сержантів і старшин військової справи, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов'язків. Адже сержанти є ключовою ланкою в українській армії та кістяком бойового підрозділу. Наразі вони щоденно доводять свою відданість Україні на фронті.

Привітання з Днем сержанта у прозі

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!

***

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

***

Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Прийміть подяку за вірність військовій присязі, побажання сил у боротьбі за вільну і незалежну, суверенну Українську державу в лавах ЗСУ.

***

Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

***

З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

***

Вітаю З Днем сержанта ЗСУ! Ваша робота надихає і викликає гордість. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

***

Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо «Дякую!». За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист!

***

Вітаю з професійним святом – з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, і лаврів слави, і героїчних вчинків. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

Привітання з Днем сержанта Збройних сил України у віршах

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир! 
З Днем сержанта!

***

Хай легко працюється, гарно живеться
Хай доля щасливо до Вас усміхнеться.
Хай люблять Вас рідні, шанують всі люди,
Хай щедрим на сонце Вам день кожен буде.

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,
З щирого серця тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Всього найкращого тобі!

***

Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
З Днем сержанта ЗСУ!

***

Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!

Привітання з Днем сержанта у яскравих листівках

День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

Нагадаємо, що 6 грудня, щорічно в Україні відзначають День Збройних Сил. Свято було започатковано постановою Верховної Ради України у 1993 році.

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Теги: ЗСУ свята українці військові Україна свято

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