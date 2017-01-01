Порошенко з Меркель думали, як змусити Росію виконувати Мінські угоди

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Президент України Петро Порошенко

Порошенко заявив про активізацію «нормандського формату» найближчим часом

Президент Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.

Про це Порошенко повідомив у суботу ввечері в Берліні за підсумками офіційного візиту до Німеччини.

«Значна частина часу була присвячена координуванню дій щодо імплементації Мінських угод. Констатовано, що РФ не виконує Мінські угоди і нам потрібно розробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла, в першу чергу щодо компоненту безпеки», - сказав Порошенко.

За словами президента, потрібно зробити все, щоб відновити мир на українській землі, щоб закінчилася окупація, і в цьому в України є повна підтримка з боку Німеччини.

«Крім того, ми домовилися, що якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися, то з високою ймовірністю санкції Євросоюзу будуть продовжені. Дуже важливо, що ця зустріч відбулася напередодні саміту «Великої сімки», де на Сицилії питання України буде високо стояти на порядку денному, і це питання буде також присутнє на зустрічі Великої двадцятки», - сказав Порошенко.

Також сторони обговорили питання двостороннього співробітництва з Німеччиною, в тому числі щодо допомоги Донецькій і Луганській областям.

«Домовлено про фінансову підтримку реформ і констатовано значний успіх української команди в і імплементації реформ», - сказав президент України.

Він також повідомив, що робота в «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.

«Ми впевнені в тому, що так само, як немає альтернативи Мінському процесу, так і «нормандський формат» буде активно задіяний найближчим часом», - сказав президент.

Порошенко зазначив, що на зустрічі з Меркель також була досягнута домовленість з приводу активної координації дій з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю.

Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.