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    Порошенко розпочав візит до Німеччини

    • Сьогодні, 14:24
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    Норберт Ламмерт і Петро Порошенко
    Норберт Ламмерт і Петро Порошенко

    Наразі відбувається зустріч Порошенка з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом

    Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.

    Як повідомив у Тwitter прес-секретар президента Святослав Цеголко, Порошенко проводить зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

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    Також глава Української держави проведе зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Програмою візиту передбачена спільна заява для представників ЗМІ лідерів України та Німеччини. 

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