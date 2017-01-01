Порошенко розпочав візит до Німеччини
- Сьогодні, 14:24
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Норберт Ламмерт і Петро Порошенко
Наразі відбувається зустріч Порошенка з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом
Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.
Як повідомив у Тwitter прес-секретар президента Святослав Цеголко, Порошенко проводить зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.
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Також глава Української держави проведе зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Програмою візиту передбачена спільна заява для представників ЗМІ лідерів України та Німеччини.