Фінал «Євробачення-2017». Трансляція з Києва

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У Києві розпочався фінал «Євробачення-2017»

На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу

У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.

За результатами першого півфіналу у фінал пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія.

Переможцями другого півфіналу стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.

Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць «Євробачення», а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна як переможець минулорічного пісенного конкурсу.

26 країн виступатимуть у такому порядку:

1. Ізраїль

2. Польща

3. Білорусь

4. Австрія

5. Вірменія

6. Нідерланди

7. Молдова

8. Угорщина

9. Італія

10. Данія

11. Португалія

12. Азербайджан

13. Хорватія

14. Австралія

15. Греція

16. Іспанія

17. Норвегія

18. Великобританія

19. Кіпр

20. Румунія

21. Німеччина

22. Україна

23. Бельгія

24. Швеція

25. Болгарія

26. Франція.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».