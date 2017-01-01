Порошенко зустрівся з американським сенатором та конгресменом

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Учасники зустрічі

Політики зокрема обговорили питання протидії російській агресії

Президент України обговорив з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом Майклом Квіглі питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами та протидії російській агресії, повідомили у прес-службі Порошенка.

«Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окрему увагу співрозмовники приділили питанням реалізації реформ в Україні та подальшому сприянню у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що вчора посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі. Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.