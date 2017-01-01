Посол США при ООН: Визнання Росією документів «Л/ДНР» не призведе до миру на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні Ради безпеки ООН розкритикували указ Путіна щодо визнання так званих паспортів фейкових «республік» на Донбасі

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявляє, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.

«Визнання Росією в останні дні ймовірних паспортів та інших незаконних документів, виданих підтримуваними Росією сепаратистами в українських регіонах Донецька та Луганська є ще одним прямим викликом зусиллям, спрямованим на забезпечення миру на сході України», – заявила Гейлі.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.