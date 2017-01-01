Посольство США висловило сум через смерть Любомира Гузара
- Сьогодні, 12:12
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Любомир Гузар
Фото: Главком
В американському посольстві відмітили, що Гузар був духовним лідером та миротворцем
Посольство США в Україні висловило співчуття у зв'язку зі смертю колишнього очільника Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.
Про це йдеться на офіційній сторінці Посольства у Twitter.
«Ми сумуємо з приводу кончини архієпископа Любомира Гузара, духовного лідера і миротворця, який присвятив своє життя Україні», - наголосили у відомстві.
Як відомо, львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.
Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.
В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.
У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.
Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..
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