  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Посольство США висловило сум через смерть Любомира Гузара

    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка
    <p>Любомир Гузар</p> <p>Фото: Главком</p>

    Любомир Гузар

    Фото: Главком

    В американському посольстві відмітили, що Гузар був духовним лідером та миротворцем

    Посольство США в Україні висловило співчуття у зв'язку зі смертю колишнього очільника Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.

    Про це йдеться на офіційній сторінці Посольства у Twitter.

    «Ми сумуємо з приводу кончини архієпископа Любомира Гузара, духовного лідера і миротворця, який присвятив своє життя Україні», - наголосили у відомстві.

    Як відомо, львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

    Читайте також
    США смерть посольство Любомир Гузар УГКЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ