Посольство США висловило сум через смерть Любомира Гузара

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Любомир Гузар Фото: Главком

В американському посольстві відмітили, що Гузар був духовним лідером та миротворцем

Посольство США в Україні висловило співчуття у зв'язку зі смертю колишнього очільника Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.

Про це йдеться на офіційній сторінці Посольства у Twitter.

«Ми сумуємо з приводу кончини архієпископа Любомира Гузара, духовного лідера і миротворця, який присвятив своє життя Україні», - наголосили у відомстві.

Як відомо, львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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