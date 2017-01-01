Правоохоронці зловили на хабарі одного з керівників Луцької поліції

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СБУ затримала хабарника «на гарячому»

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі у дві тисячі доларів одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що полковник систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень, неправомірне повернення арештованого майна та перекваліфікацію тяжких злочинів на менш тяжкі.

Корупціонера затримали безпосередньо під час отримання грошей. Раніше співробітники СБУ вже документували факт отримання полковником хабара у розмірі $200 США.

Наразі прокуратура відкрила кримінальне провадження. Хабарнику у погонах загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», в середу Голосіївський районний суд міста Києва обрав Мартусівському сільському голові, якого затримали на хабарі у 250 тисяч євро, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу у п’ять мільйонів гривень.