На Сумщині у начальника поліції знайшли арсенал зброї, золоті злитки та прапор Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Готівка та прикраси очільника поліції

Також у поліцейського вилучено готівку, ювелірні вироби та колекцію монет

Заступника начальника поліції міста Шостка Сумської області викрили на отриманні семи тисяч гривень хабара, а вдома у його керівника знайшли велику кількість зброї і прапор Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Під час проведення слідчих дій в будинку очільника поліції виявлено та вилучено вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штикножі та прапор Російської Федерації. У кабінеті правоохоронця, який має спеціальне звання полковник поліції, виявлено та вилучено 21,5 тис. доларів США, 150 євро, золоті зливки, ювелірні вироби та колекцію монет.

На даний час розпочато досудове розслідування щодо встановлення походження знайдених цінностей. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації).

«Главком» повідомляв, що на початку березня в Дніпрі у директора держпідприємства виявили «золоту» раковину та годинник від Путіна.