Промова Трампа стала однією з найбільш зловісних в історії - WSJ

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ЕРА Дональд Трамп

Трамп апелював до патріотизму американців, як свого часу Рейган

Інавгураційна промова Дональда Трампа була однією з найбільш зловісних в історії.

Таку точку зору висловили історики і професійні укладачі промов, опитані журналістами американської газети Wall Street Journal.

Трамп у своєму зверненні зосередив особливу увагу на проблемах, з якими стикалися американці в останні роки, зокрема говорив про злочинність і наркоманію. Президент зазначив, що в країні багато «іржавих фабрик, розкиданих тут і там, як могильні камені», а про себе він говорив як про захисника «забутих чоловіків і жінок», зазначається в статті.

За оцінкою видання, приблизно в 58% промови Трамп апелював до національних почуттів американців: останнього разу такий високий показник був зафіксований в 1981 році в виступі 40-го президента США Рональда Рейгана під час його інавгурації.

Історик Роберт Деллек, який вивчає спадщину президентів США, зазначив, що нові американські лідери у виступах під час інавгурації, як правило, звертаються до тем наявності загальних цілей і національного примирення.

«На цей раз не було нічого подібного», - констатував дослідник. «Якщо послухати його (Трампа – ред.), то можна подумати, що країна з усіх боків знаходиться в облозі і переживає жахливу кризу», - додав Деллек.

Один із спічрайтерів 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого Аніка Грін констатувала, що виступ Трампа було дуже лаконічним і приблизно в два рази менш тривалим, ніж інавгураційні промові в останні роки.

«Це різкий контраст із багатослівними розмірковуваннями Обами під час обох його інавгураційних промов», - зазначила вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США. Він уже підписав перші укази.