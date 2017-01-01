Претендентам на крісла суддів Верховного Суду влаштують екзамен у лютому

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Верховний суд України

Наразі невідомою є кількість кандидатів, які будуть допущені до кваліфікаційного оцінювання

Сьогодні, 20 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів на своєму засіданні перенесла дати етапів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Про це повідомляє прес-служба Комісії.

Відтак, кандидати складатимуть анонімне письмове тестування 16 лютого, виконуватимуть практичне завдання – 21 лютого.

«Не всі органи, що уповноважені на проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів Верховного Суду, надіслали свої відповіді Комісії. Відтак, невідомою є кількість кандидатів, які будуть допущені до кваліфікаційного оцінювання», – пояснив причину перенесення дат голова ВККС Сергій Козьяков.

Також він повідомив, що сьогодні на сайті Комісії буде розміщено остаточний перелік запитань для письмового тестування кандидатів.

Нагадаємо, 7 листопада минулого року ВККС оголосила конкурс на 120 посад суддів нового Верховного Суду. До участі в конкурсі допущено 653 кандидати за результатами перевірки Комісією поданих документів.