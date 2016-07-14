Президент Азербайджану образився на голову Європарламенту та відмовився з ним зустрічатися

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Ільгам Алієв

Алієв скасував зустріч через головування Таяні під час засідання «щодо продовження порушення прав людини в Азербайджані»

Президент Азербайджану Ільгам Алієв скасував зустріч у Брюсселі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні щодо угоди про партнерство між Баку та ЄС.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Азербайджанський лідер скасував зустріч через головування Таяні під час засідання «щодо продовження порушення прав людини в Азербайджані».

При цьому Алієв зустрівся в Брюсселі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шевчовичем.

Нова угода між ЄС та Азербайджаном мала замінити чинну від 1999 році та створити дорожню карту торговельних відносин, інвестицій, економіки та співпраці у сфері культури. Представники 76 правозахисних організацій закликали лідерів ЄС використати візит Алієва для спонукання до реформ у сфері прав людини в Азербайджані. У заяві правозахисної організації Human Rights Watch йдеться про порушення впродовж останніх років прав журналістів, опозиційних політичних активістів та правозахисників.