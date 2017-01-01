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    Президент був зобов’язаний ввести воєнний стан – Безсмертний

    • Сьогодні, 10:07
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    Роман Безсмертний
    Роман Безсмертний

    Роман Безсмертний заявив, що не було виконано закон про правовий режим воєнного стану

    Президент України зобов'язаний ввести воєнний стан у разі відторгнення території, Конституція визначає це як право, а закон – як обов'язок. Про це заявив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в ефірі телеканала «112 Україна».

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    «Введення воєнного стану в разі відторгнення територій, інтервенцій – це не право, це обов'язок президента, і хто знає, як політична доля повернеться і чи не притягнуть чинного президента до відповідальності за те, що не було виконано закон про правовий режим воєнного стану і Конституції. Конституція визначає це як право, а закон диктує як обов'язок – у випадку тих чи інших дій іти на такі кроки. Це означає, що ці кроки не було зроблено президентом як верховним головнокомандувачем, не прийняті парламентом», – сказав Безсмертний.

    Як відомо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

    Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»

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