Президент Франції призначив новий уряд
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В уряді Макрона 11 чоловіків та 11 жінок
Новообраний президент Франції Еммануель Макрон в середу призначив свій перший уряд, передає RFI.
Уже зробивши консерватора, члена Республіканської партії Едуарда Філіппа прем'єр-міністром раніше цього тижня, Макрон обрав проєвропейського, німецькомовного правого від республіканців Бруно Ле Мера міністром економіки нового кабінету.
Міністром внутрішніх справ було обрано мера Ліона Жерара Коллона, одного з перших соціалістів, який став активним прихильником Макрона.
Його центристський союзник Франсуа Байру отримав портфель міністра правосуддя.
Соціаліст Жан-Ів Ле Дріан, що був міністром оборони при Франсуа Олланді, близький друг екс-президента, був призначений міністром закордонних справ і міністром у справах Європи.
Сільві Гулар, центристська законодавець ЄС, була призначена міністром оборони.
Ніколя Халот, відомий еколог, став міністром екології.
Інші призначення включають Маріель Де Сарнезе як молодшого міністра Європи, міністра у справах заморських департаментів Аннік Жирарден і олімпійську чемпіонку, п'ятикратну медалістку олімпійських ігор Лору Флессель як міністра спорту.
У першому уряді Макрон дотримався рівності чоловіків і жінок, з 11 жінок і 11 чоловіків, які становлять 22 члени кабінету міністрів.
Урядові призначення з представників різних політичних вподобань є частиною «еквілібристики» Макрона напередодні парламентських виборів в середині червня, пише видання.
Еммануель Макрон офіційно вступив на посаду президента Франції 14 травня.