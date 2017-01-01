Президент Франції призначив новий уряд

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Президент Франції Еммануель Макрон

В уряді Макрона 11 чоловіків та 11 жінок

Новообраний президент Франції Еммануель Макрон в середу призначив свій перший уряд, передає RFI.

Уже зробивши консерватора, члена Республіканської партії Едуарда Філіппа прем'єр-міністром раніше цього тижня, Макрон обрав проєвропейського, німецькомовного правого від республіканців Бруно Ле Мера міністром економіки нового кабінету.

Міністром внутрішніх справ було обрано мера Ліона Жерара Коллона, одного з перших соціалістів, який став активним прихильником Макрона.

Його центристський союзник Франсуа Байру отримав портфель міністра правосуддя.

Соціаліст Жан-Ів Ле Дріан, що був міністром оборони при Франсуа Олланді, близький друг екс-президента, був призначений міністром закордонних справ і міністром у справах Європи.

Сільві Гулар, центристська законодавець ЄС, була призначена міністром оборони.

Ніколя Халот, відомий еколог, став міністром екології.

Інші призначення включають Маріель Де Сарнезе як молодшого міністра Європи, міністра у справах заморських департаментів Аннік Жирарден і олімпійську чемпіонку, п'ятикратну медалістку олімпійських ігор Лору Флессель як міністра спорту.

У першому уряді Макрон дотримався рівності чоловіків і жінок, з 11 жінок і 11 чоловіків, які становлять 22 члени кабінету міністрів.

Урядові призначення з представників різних політичних вподобань є частиною «еквілібристики» Макрона напередодні парламентських виборів в середині червня, пише видання.

Еммануель Макрон офіційно вступив на посаду президента Франції 14 травня.