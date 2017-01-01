Прикордонники виявили контрабандні цигарки вартістю майже півмільйона гривень

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Цигарки білоруського виробництва

Контрабандист хотів відплисти на теплоході у Грузію

На пункті пропуску «Іллічівськ-паромна переправа» правохоронці виявили вантажний автомобіль з тайником, заповненим тютюновими виробами. Про це відзвітували у Держприкордонслужбі.

Авто під керуванням 38-річного громадянина України прибуло на виїзд з України на теплохід «Грейфсвальд», який відходив з Чорноморська в Батумі (Грузія). Водій вказав, що перевозить вантаж кукурудзи. Проте, на підставі оцінки і аналізу ризиків міжвідомчою групою було прийнято рішення щодо поглибленого догляду транспортного засобу.

В результаті перевірки, у напівпричепі було виявлено подвійне дно з вмістом цигарок білоруського виробництва. Всього правоохоронці виявили 34 тисячі 600 пачок цигарок, вартість яких складає більше 434 тисяч гривень. Відповідальність за дане правопорушення передбачає й вилучення самого автомобіля, як засобу переміщення контрабанди.

Прикордонники також вказують, що даний громадянин вже потрапляв у поле зору оперативних підрозділів у зв’язку з причетністю до контрабанди цигарок.

Нагадаємо, що вчора на Одещині співробітники Держприкордонслужби затримали жінку, яка вивозила з України монети, медалі та ордени, а також особову справа генерала авіації.