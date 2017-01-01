Прокуратура отримала документальні докази держзради Януковича

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Віктор Янукович

Військова прокуратура отримала від ООН фотокопії заяви Януковича з проханням до Путіна ввести російські війська в Україну

Головна військова прокуратура Генпрокуратури України отримала через постійне представництво України офіційного листа Секретаріату ООН з наданням українській стороні засвідченої офіційною печаткою ООН фотокопії заяви екс-президента-втікача Віктора Януковича від 1.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Головна військова прокуратура Генпрокуратури України отримала через постійне представництво України офіційний лист Секретаріату ООН з наданням українській стороні засвідченої офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 1.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна!» – написав генпрокурор.

Він зазначив, що всі одержані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.

«Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази держзради Януковича. Дозвіл на оприлюднення мною даних досудового слідства отримано від старшого прокурора у провадженні про держзраду Януковича», – зазначив Луценко.

Нагадаємо, військовий прокурор Руслан Кравченко заявив, що ГПУ не виключає пом’якшення покарання Януковичу у кримінальному провадженні про державну зраду, якщо підозрюваний і його захист допоможуть витребувати з Росії лист Януковича до президента Росії про введенння російських військ на територію України.

Раніше повідомлялося, що ГПУ обіцяє у січні передати справу Януковича до суду.