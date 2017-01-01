У парламенті вимагають виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ

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8 лютого Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН у Києві

Народні депутати пропонують виключити народного депутата від БПП Олексія Гончаренка з делегації у ПАРЄ через те, що нардеп розмалював фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею посольства Німеччини.

Про це під час засідання Верховної Ради заявив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Він зазначив, що його фракція, а також інші народні депутати вимагають роз'яснень від БПП щодо «дипломатичної диверсії», яку вчора влаштував Гончаренко.

«Треба дати оцінку і порушувати питання про відкликання Гончаренка з ПАРЄ, тому що ця «кремлівська консерва», на яку порушено справу Службою безпеки за сепаратизм, підриває національну безпеку України», – наголосив Мосійчук.

Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.