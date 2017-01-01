У Яценюка обурені зухвалим вчинком нардепа Гончаренка
- Сьогодні, 11:56
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В «Народному фронті» назвали вчинок депутата від БПП огидним
Партія «Народний фронт» висловлює обурення дикунським вчинком члена парламенту Олексія Гончаренка, який для скандальної самореклами розмалював уламок Берлінської стіни поруч з Посольством Німеччини в Україні.
Політсила зробила відповідну заяву:
«Бачимо не лише брак політичної культури, але й елементарної притомності.
Найогиднішим є те, що для зухвальства було обрано символ, який має важливе значення і для Німеччини, і для України як частини Європи, звільненої від російської та радянської окупації.
Ці нікчемні дії завдають шкоди нашим інтересам і відвертають увагу від справді принципових і важливих оцінок, які Україна зобов'язана доводити всьому світові», - йдеться у заяві.
«Народний фронт» заявляє, що засуджує будь-які прояви стосовно дипломатичних установ наших міжнародних партнерів, з якими Україну об'єднує спільне дотримання цивілізованих міжнародних норм, правил і стандартів поведінки.
«Не можна уподібнюватися Росії. Не можна проводити вибори під дулами російських автоматів. І жодна сумнівна заява не може бути виправданням варварства, яке веде в протилежний бік від цивілізації, демократії і Європи», - підкреслили у «Народному фронті».
Як відомо, вчора, 8 лютого, Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН в Києві.
Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.
Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.
Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.
У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.