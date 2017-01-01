Прокуратура повторно арештувала торговий центр «Гулівер»

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ТРЦ «Гулівер»

«Гулівер» арештовано в рамках провадження за фактом розкрадання коштів ПАТ «Банк Михайлівський»

За клопотанням столичної прокуратури в рамках провадження за фактом розкрадання коштів ПАТ «Банк Михайлівський» та доведення його до неплатоспроможності судом накладено арешт на торговельно-офісний комплекс, що розташований на площі Спортивній у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«Накласти заборону відчуження нерухомого майна - торговельно-офісного комплексу загальною площею 151805 кв. м , що розташований за адресою пл. Спортивна, 1 а», - зазначено в ухвалі.

Наразі відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, прокуратурою міста Києва за фактом розкрадання коштів ПАТ «Банк Михайлівський» та доведення його до неплатоспроможності повідомлено про підозру двом колишнім керівникам вказаного банку у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України.

Як повідомлялося, 14 листопада 2016 року Шевченківський районний суд Києва заарештував торговельно-розважальний центр «Гулівер» в Києві.

27 грудня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на торговельно-розважальний центр «Гулівер».

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