Прокуратура проводить обшуки у справі про «план Артеменка» щодо Криму, - ЗМІ

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Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування справи Андрія Артеменка

Слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим спільно з співробітниками Служби безпеки України проводиться обшук у приміщенні офісу Громадської організації «Міжнародний центр перспективних досліджень», послугами якої користувався народний депутат Верховної Ради України Андрія Артеменко.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування справи Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

За словами Артеменка, слідчі вважають, що саме Центр розробив цей план.

Дозвіл на проведення обшуку 13 квітня 2017 року було надано Голосіївським районним судом м. Києва.

Обшук проводиться в рамках кримінального провадження, яке розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.