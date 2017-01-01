Прокуратура розслідує факт побиття чоловіка київськими патрульними

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Патрульний поліцейський

Інцидент стався 17 березня у Дніпровському районі столиці

Слідчим відділом прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які нанесли тілесні ушкодження чоловіку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством по відношенню до потерпілого», - зазначають у прокуратурі.

На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу.

Відео інциденту, який стався 17 березня в Дніпровському районі Києва, долучено до матеріалів кримінального провадження. Наразі триває досудове розслідування.

До слова, в понеділок київська прокуратура разом із СБУ затримали Мартусівського сільського голову під час отримання 250 тисяч євро хабара.