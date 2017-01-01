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    Прокуратура розслідує факт побиття чоловіка київськими патрульними

    • Сьогодні, 00:05
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    Патрульний поліцейський
    Патрульний поліцейський

    Інцидент стався 17 березня у Дніпровському районі столиці

    Слідчим відділом прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які нанесли тілесні ушкодження чоловіку.

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    Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством по відношенню до потерпілого», - зазначають у прокуратурі.

    На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу.

    Відео інциденту, який стався 17 березня в Дніпровському районі Києва, долучено до матеріалів кримінального провадження. Наразі триває досудове розслідування.

    До слова, в понеділок київська прокуратура разом із СБУ затримали Мартусівського сільського голову під час отримання 250 тисяч євро хабара.

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