Прокуратура розслідує факт побиття чоловіка київськими патрульними
- Сьогодні, 00:05
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Інцидент стався 17 березня у Дніпровському районі столиці
Слідчим відділом прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які нанесли тілесні ушкодження чоловіку.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
«Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством по відношенню до потерпілого», - зазначають у прокуратурі.
На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу.
Відео інциденту, який стався 17 березня в Дніпровському районі Києва, долучено до матеріалів кримінального провадження. Наразі триває досудове розслідування.
До слова, в понеділок київська прокуратура разом із СБУ затримали Мартусівського сільського голову під час отримання 250 тисяч євро хабара.