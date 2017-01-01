Прокурор назвав замовника викрадення Гончаренка

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Нардепа збирались покалічити

Замовником викрадення нардепа Олексія Гончаренка був депутат Лиманської райради Одеської області Кушнарьов. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Прокурор розповів, що син Кушнарьова був серед загиблих 2 травня 2014 року в Одесі.

«Батько Кушнарьова є депутатом Лиманської районної ради Одеської області. І сам він був не просто замовником викрадення народного депутата, а фактично він із двома своїми спільниками виїхав на місце і повинен був завдавати народному депутату тілесних ушкоджень, а саме, застосовувати кислоту, знівечити, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки. Тому все є об'єктивним. У людини є мотив. Він є замовником викрадення. Так і особисто виконавці цього злочину завдяки злагодженій та завчасній роботі СБУ і слідчих прокуратури не довели до скоєння цього злочину», – повідомив прокурор.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Факт викрадення нардепа підтвердили речниця генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

За фактом викрадення народного депутата Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Наразі прокуратура Одещини повідомляє, що Гончаренка знайшли. Його викрадення не було постановкою, але завданню тяжких тілесних ушкоджень нардепу вдалося запобігти.