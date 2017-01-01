Викрадення Гончаренка: затримано трьох осіб, нардеп перебуває в надійному місці

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Спроба викрадення Гончаренка не була інсценуванням, кажуть у прокуратурі

Викрадення нардепа Олексія Гончаренка не було постановкою, але завданню тяжких тілесних ушкоджень нардепу вдалося запобігти. Про це на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Він також додав, що зараз Гончаренка знайшли. У справі про викрадення нардепа затримано трьох осіб.

«Гончаренко перебуває у безпечному місці і скоро даватиме свідчення», – сказав прокурор Жученко.

Як повідомлялось, він також назвав замовників викрадення.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.

Факт викрадення нардепа підтвердили речниця генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

За фактом викрадення Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Тим часом після того, як голова фракції БПП Ігор Гринів оголосив у сесійній залі Верховної Ради про викрадення свого колеги, спікер Андрій Парубій закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів у зв'язку з викраденням Гончаренка.

Парламентарі ж по-різному оцінюють інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводу того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».