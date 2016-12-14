Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків
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Генпрокуратура впіймала прокурора-наркодилера
Генеральна прокуратура України затримала співробітників прокуратури Запорізької області за збут наркотиків.
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Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
«Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збувальника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за гратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних «доріжок»,- написав Луценко.