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    Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків

    • Сьогодні, 11:51
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    Генпрокуратура впіймала прокурора-наркодилера

    Генеральна прокуратура України затримала співробітників прокуратури Запорізької області за збут наркотиків.

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    Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

    «Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збувальника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за гратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних «доріжок»,- написав Луценко.

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    Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків
    Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків
    Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків
    Прокурори Запорізької області «погоріли» на збуті наркотиків

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    наркотики
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