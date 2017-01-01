Майдан у Румунії: протестанти не розходяться попри 20-градусні морози

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Протести в Румунії тривають з 30 січня

Понад 7 тисяч громадян беруть участь в антиурядовій акції протесту на площі Вікторія у Бухаресті перед будівлею румунського уряду: протести тривають вже два тижні.

«Наші політики повинні розуміти, що в нас більше немає до них довіри. Щонайменше, це повинен розуміти прем'єр Гріндяну. Я беру участь у маніфестаціях від першого дня і не маю наміру відмовлятися від подальшої участі», - заявив один із маніфестантів.

За заявами ініціаторів антиурядових маніфестацій з організації «Корупція вбиває», у неділю, 12 лютого, очікується участь у мітингах близько мільйона громадян по всій країні.

Протести тривають попри стійкі в країні холоди: в окремих регіонах країни температура повітря в нічний час доби досягає 22-23 градусів морозу.

Як повідомлялося, антиурядові акції протесту почалися після затвердження урядом Румунії екстрених постанов про помилування і про пом'якшення кримінального законодавства. Згодом уряд документи скасував, однак громадяни продовжують протестувати, вимагаючи відставки Кабінету міністрів під керівництвом Соріна Гріндяну.

Напередодні подав у відставку автор скандальних постанов, міністр юстиції Флорін Йордаке.