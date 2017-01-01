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Парламент Румунії

Правоцентристській опозиції забракло голосів під час голосування за недовіру Кабміну соціал-демократів

Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду попри масові протести в країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Правоцентристській опозиції забракло голосів під час голосування за недовіру Кабміну соціал-демократів. У парламенті країни правлячі соціал-демократи та «Альянс лібералів і демократів за Європу», а також «Демократичний союз угорців Румунії» мають 61% мандатів, тож висловити недовіру уряду не вдалося.

При цьому перед голосуванням прем'єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну звернувся з проханням про довіру.

«Ми маємо зобов'язання перед народом, який висловив нам довіру під час виборів», – сказав Гріндяну.

Нагадаємо, в Румунії не припиняються акції протесту, вимога – відставка уряду.

Акції тривають, незважаючи на скасування урядових постанов про помилування й про внесення змін до кримінального законодавства.

Напередодні в аналогічних акціях протесту, які відбулися по всій країні, взяло участь близько мільйона румунських громадян.

Прем'єр-міністр Сорін Гріндяну заявив, що не має наміру подавати у відставку, а лідер правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня наголосив, що уряд теж не буде цього робити.