У Румунії тисячі протестувальників утворили величезний прапор

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Прапор Румунії

Протести в країні продовжуються незважаючи на сильні морози

У Румунії тривають масові протести, десятки тисяч осіб продовжують вимагати відставки уряду, збираючи мітинги по всій країні. Про це повідомляє Reuters.

Увечері 12 лютого в Бухаресті на площі навпроти будівлі уряду було більше 50 тисяч чоловік, які вимагали відставки уряду. У них були банери «У відставку», люди скандували: «Ми хочемо працювати, а не охороняти вас».

Згодом на майдані Перемоги у центрі румунської столиці протестувальники одночасно підняли над головою аркуші червоною, жовтою і синьою паперу, утворивши величезний румунський прапор.

Також тисячі людей провели мітинги в Тімішоарі, Клужі, Брашові, Сібіу та інших містах.

Протести тривають попри стійкі в країні холоди: в окремих регіонах країни температура повітря в нічний час доби досягає 22-23 градусів морозу.

Як повідомлялося, антиурядові акції протесту почалися після затвердження урядом Румунії екстрених постанов про помилування і про пом'якшення кримінального законодавства. Згодом уряд документи скасував, однак громадяни продовжують протестувати, вимагаючи відставки Кабінету міністрів під керівництвом Соріна Гріндяну.

Напередодні подав у відставку автор скандальних постанов, міністр юстиції Флорін Йордаке.