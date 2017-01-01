В Румунії не припиняються акції протесту, вимога – відставка уряду

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Антиурядовий протест в Румунії

В Бухаресті на вулицю вийшло понад 10 тисяч людей

Антиурядові акції протесту тривають у Румунії вже сьомий день поспіль: якщо на початку маніфестацій громадяни вимагали скасування постанов про пом'якшення кримінального кодексу, то тепер наполягають на відставці уряду під керівництвом Соріна Гриндяну, повідомляє «Укрінформ».

«Ми прийшли на акцію протесту, тому що ті, хто перебувають сьогодні при владі, більше не представляють наші інтереси, вони з неповагою відносяться до пересічних громадян», - заявляють учасники маніфестації перед будівлею уряду у Бухаресті, де зібралися понад 10 тисяч осіб.

Маніфестанти тримають у руках плакати з написами «Ми проти мафіозної держави, яка узаконює корупцію!», «Румунія, ми витримаємо!», «Ми любимо нашу Батьківщину», «Ми не хочемо мати при владі злодіїв!».

Акції тривають, незважаючи на відміну урядових постанов про помилування й про внесення змін до кримінального законодавства.

Напередодні в аналогічних акціях протесту, які відбулися по всій країні, взяли участь близько мільйона румунських громадян.

Прем'єр-міністр Сорін Гриндяну заявив, що не має наміру подавати у відставку, а лідер правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня підкреслив, що уряд теж не буде цього робити.