Протести в Стамбулі: учасники мітингу зірвали прапор Нідерландів з будівлі консульства

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Фото: «Анадолу»

Учасники акції протесту в Стамбулі висловили обурення позицією влади Нідерландів

Учасники акції протесту біля генконсульства Нідерландів в Стамбулі зірвали з даху дипмісії прапор цієї країни і замінили його турецьким, повідомляє «Анадолу».

Таким чином учасники акції висловили своє обурення діями голландської влади, яка заборонила посадку літака з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту і вислала турецького міністра у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Саян Кайя до Німеччини.

Через півгодини поліція повернула прапор Нідерландів на колишнє місце.

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.