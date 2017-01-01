Турецький міністр Кайя, яку вислали з Нідерландів, повертається до Стамбула

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Фото: twitter.com/drbetulsayan

Між Нідерландами і Туреччиною в розпалі дипломатичний скандал

Міністр у справах сім'ї та соціальної Політики Туреччині Фатма Бетуль Сайан Кайя вилетіла з Кельна в Стамбул. Міністр сіла на приватний літак, виділений міністру у справах молоді та спорту Туреччині Акіфу Чагатаю Килиджу, який брав участь у низці заходів в Німеччині. Фатму Кайю проводжав генконсул Туреччини в Кельні Гусейн Емре Енгін. Про це повідомляє агентство Anadolu.



Напередодні влада Нідерландів не дозволила візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу і міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатми Кайі в Роттердам для участі у зустрічі з турецькою громадою цієї країни.



Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Кайї, яку намагалися змусити вийти з машини. В результаті турецький міністр, яку оголосили персоною «нон грата», у супроводі співробітників поліції була виселена з Нідерландів до Німеччини.



Як повідомляється, співробітники правопорядку Нідерландів використовували собак і кінні наряди для розгону тисяч етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.



МЗС Туреччини вже зажадало, аби посол Нідерландів в Анкарі, який перебуває на даний момент у відпустці поза межами Туреччини, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.