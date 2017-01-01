Протестувальники у Венесуелі знищили пам’ятники Уго Чавесу

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Статую колишнього президента підпалили, а потім звалили

У Венесуелі протестуючі проти політики діючої влади підпалили та звалили статую колишнього президента Уго Чавеса. Це трапилася в районі Вілья-дель-Росаріо в штаті Сулія на північному заході країни.

У Мережі вже є відео з місця події.

Влада ще не коментувала інцидент.

Нагадаємо, що зослухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни. Представники опозиції повідомили про більш ніж 200 поранених.

Напередодні у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів.

Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належит опозиції, яка закликає президента Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Демонстрації в країні тривають вже близько місяця. В сутичках загинули понад 30 осіб. Серед убитих - лідер студентського руху.

У Венесуелі почалися масштабні арешти серед військових.

Джерело: Апостроф