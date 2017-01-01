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    Протестувальники у Венесуелі знищили пам’ятники Уго Чавесу

    • Сьогодні, 09:59
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    Статую колишнього президента підпалили, а потім звалили

    У Венесуелі протестуючі проти політики діючої влади підпалили та звалили статую колишнього президента Уго Чавеса. Це трапилася в районі Вілья-дель-Росаріо в штаті Сулія на північному заході країни.

    У Мережі вже є відео з місця події.

    Влада ще не коментувала інцидент.

    Нагадаємо, що зослухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни. Представники опозиції повідомили про більш ніж 200 поранених.

    Напередодні у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів.

    Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належит опозиції, яка закликає президента Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

    Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

    Демонстрації в країні тривають вже близько місяця. В сутичках загинули понад 30 осіб. Серед убитих - лідер студентського руху

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    Протестувальники у Венесуелі знищили пам’ятники Уго Чавесу
    Протестувальники у Венесуелі знищили пам’ятники Уго Чавесу
    Протестувальники у Венесуелі знищили пам’ятники Уго Чавесу

    Джерело: Апостроф

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