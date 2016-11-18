Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков

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Злочинці викрали із храмів пожертви, які збиралися для допомоги біженцям за сходу України

В ніч на 2 лютого в Одеській області обікрали 2 церкви. Про це повідомили в Одеській єпархії.

Цього разу постраждали дві церкви в Білгород-Дністровському районі Свято-Покровський храм та Свято-Дмитрівський храм.

Грабіжники діяли за звичною схемою, проникли в церкви через вікна, при цьому вимкнувши сигналізацію. В пошуках грошей і церковних цінностей, варварськи пошкодили меблі, розірвали речі священиків тощо. Злочинці викрали із храмів трохи більше 1 тис. грн, зібраних парафіянами для надання допомоги біженцям зі східних областей України та нужденним одеситам, які щодня звертаються за допомогою в Соціально-гуманітарний відділ Одеської єпархії.

Окрім цього, кілька днів тому подібне пограбування сталося в Білгород-Дністровському та Овідіопольскому районах.

«Закликаємо керівництво Національної поліції і прокуратури Одеської області звернути особливу увагу на розкриття цих злочинів, влада повинна показати, хто в домі господар — правоохоронна законна система або злочинний світ, анархія і злочинність», — йдеться у повідомленні Одеської єпархії.