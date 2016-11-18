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    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков

    • Вчора, 16:27
    • Розсилка

    Злочинці викрали із храмів пожертви, які збиралися для допомоги біженцям за сходу України

    В ніч на 2 лютого в Одеській області обікрали 2 церкви. Про це повідомили в Одеській єпархії.

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    Цього разу постраждали дві церкви в Білгород-Дністровському районі Свято-Покровський храм та Свято-Дмитрівський храм.

    Грабіжники діяли за звичною схемою, проникли в церкви через вікна, при цьому вимкнувши сигналізацію. В пошуках грошей і церковних цінностей, варварськи пошкодили меблі, розірвали речі священиків тощо. Злочинці викрали із храмів трохи більше 1 тис. грн, зібраних парафіянами для надання допомоги біженцям зі східних областей України та нужденним одеситам, які щодня звертаються за допомогою в Соціально-гуманітарний відділ Одеської єпархії.

    Окрім цього, кілька днів тому подібне пограбування сталося в Білгород-Дністровському та Овідіопольскому районах.

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    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков
    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков
    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков
    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков
    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков
    Протягом тижня під Одесою обікрали п’ять церков

    «Закликаємо керівництво Національної поліції і прокуратури Одеської області звернути особливу увагу на розкриття цих злочинів, влада повинна показати, хто в домі господар — правоохоронна законна система або злочинний світ, анархія і злочинність», — йдеться у повідомленні Одеської єпархії.

     

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