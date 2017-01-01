Путін і Трамп зустрінуться в липні – Лавров

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Дональд Трамп та Володимир Путін

Лавров запевнив, що Трамп і Путін вже торкалися теми майбутньої зустрічі під час телефонної розмови

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в ході бесіди з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном вони обговорили ряд питань, щоб підготуватися до зустрічі президентів країн - Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Про це він сказав в ході прес-конференції.

Він підкреслив, що Путін і Трамп уже торкалися теми зустрічі в ході телефонної бесіди.

«Президенти, коли говорили нещодавно по телефону, вже підтвердили, що будуть зустрічатися на полях саміту «двадцятки» в Німеччині в першій декаді липня», — сказав Лавров.

Міністр додав, що з Тіллерсоном він говорив про те, як вони можуть просунутися з різних питань, щоб підготуватися до зустрічі лідерів двох країн.

«У будь-якому випадку (Путін і Трамп) мають намір побачитися в липні», — сказав глава МЗС Росії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп проведе офіційну зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 травня в Вашингтоні. Зустріч пролходить у закритому режимі, без журналістів.

Крім того міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії.

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