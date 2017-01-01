Путін не зможе піти у відставку, не піддаючи себе величезному ризику, - Ходорковський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Ходорковський

Ніхто не може гарантувати, коли саме підуть сьогоднішні лідери РФ, і якою буде передача влади: мирною і законною, або насильницькою і кривавою, - опозиціонер

Для режиму, який править сьогодні в Москві, домінуюча мета - відтермінувати неминуче питання про складання своїх повноважень. Військовий авантюризм, як і сама поліцейська держава, - засіб досягнення цієї мети. Таку думку у своїй статті для The Wall Street Journal висловив російський олігарх-опозиціонер Михайло Ходорковський.

На думку Ходорковського, Путін не зможе піти у відставку, не піддаючи себе величезному особистому ризику. «Ніхто не може гарантувати, коли саме підуть сьогоднішні лідери і якою буде передача влади: мирною і законною, або насильницькою і кривавою. Без подібних гарантій Путін не може поступитися своєю посадою. Він знищує суспільство, щоб відстрочити свою відставку. Але поранене і перелякане суспільство не здатне гарантувати, що відставка відбудеться впорядковано», - зазначив він.

У цьому контексті Ходорковський говорить про бажане налагодження відносин між РФ і США. «У Дональда Трампа є шанс почати з Путіним практичний діалог про те, як уникнути непотрібних конфліктів всередині Росії і за її межами, гарантувавши плавну передачу влади», - вважає він.

Водночас Ходорковський застерігає, що гарантіями особистої безпеки Путіна справа не обмежиться. «Путіну хотілося б скористатися міжнародними угодами для збереження і оформлення своїх «досягнень» в Європі: свого «завоювання» Криму, а також надання нейтрального статусу України і іншим державам, які, на думку Путіна, знаходяться в законній сфері впливу Росії», - пише опозиціонер.

«Бажання отримати такі поступки, можливо, спонукає Путіна обговорити питання про свою відставку, поки Трамп знаходиться на посту», - зазначає Ходокровський.

«За будь-якого іншого сценарію, якщо Путін задумається про те, як залишитися при владі, США потрібні йому тільки для одного - для ролі «безпечного ворога». Це дозволяє йому гуртувати навколо себе російський народ, одночасно знаючи, що Америка не представляє ніякої реальної небезпеки . Чекати від Путіна якого б то не було іншого підходу - самообман, за який в підсумку доведеться дорого розплачуватися», - вважає олігарх.

Як повідомлялось, у Держдумі підтримали перенесення виборів Путіна на день захоплення Криму.