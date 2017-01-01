Путін посмертно нагородив Чуркіна орденом Мужності

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Орден дали за стійкість та самовідданість

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про нагородження Віталія Чуркіна орденом Мужності.

Як повідомила прес-служба Кремля, нагорода присуджена «за самовідданість, стійкість і високий професіоналізм, виявлені на посаді постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, США».

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом демократії».

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.