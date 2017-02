Колишній постпред США при ООН назвала Чуркіна «віртуозом демократії»

Саманта Пауер вважає, що Віталій Чуркін намагався згладити розбіжності в російсько-американських відносинах

Колишній постійний представник США при ООН Саманта Пауер прокоментувала раптову смерть російського дипломата Віталія Чуркіна.

«Вражена смертю Віталія Чуркіна. Віртуоз дипломатії і повна співчуття людина, яка робила все, що в його силах для того, щоб згладити розбіжності в російсько-американських відносинах», - написала Саманта Пауер у своєму Twitter.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences