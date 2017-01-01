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    Колишній постпред США при ООН назвала Чуркіна «віртуозом демократії»

    • Сьогодні, 21:16
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    Саманта Пауер та Віталій Чуркін
    Саманта Пауер та Віталій Чуркін

    Саманта Пауер вважає, що Віталій Чуркін намагався згладити розбіжності в російсько-американських відносинах

    Колишній постійний представник США при ООН Саманта Пауер прокоментувала раптову смерть російського дипломата Віталія Чуркіна.

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    «Вражена смертю Віталія Чуркіна. Віртуоз дипломатії і повна співчуття людина, яка робила все, що в його силах для того, щоб згладити розбіжності в російсько-американських відносинах», - написала Саманта Пауер у своєму Twitter.

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

    Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

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