Дипломат про судове рішення в Гаазі: 3:1 на користь України

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Представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

Кулеба назвав рішення Міжнародного суду ООН «виходом України в плей-оф»

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що рішення Міжнародного суду ООН свідчить про перемогу України над Росією «з рахунком 3:1».

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.

«В сухому залишку на даному етапі з рахунком 3:1 перемогла Україна, де 3 на нашу користь - це визнання судом юрисдикції prima facie за Конвенцією щодо тероризму і юрисдикції за Конвенцією щодо дискримінації та тимчасові заходи за останньою конвенцією, а 1 на користь Росії - це відсутність тимчасових заходів за першою конвенцією»,- йдеться у повідомленні Кулеби.

Головним політико-юридичним результатом для України постпред в Раді Європи назвав «втягнення у судовий процес».

«Грубо кажучи, вийшли з групи у плей-оф. Далі буде запекла боротьба на кожному клаптику поля, тобто гливка і довготривала юридична робота», - додав Кулеба.



Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

У МЗС України нагадали, що наступний етап — розгляд справи по суті, в рамках якого Україна представить усі необхідні докази для притягнення Росії до відповідальності за порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Заступник глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що рішення, яке у середу виніс суд у Гаазі, є надзвичайно позитивним.

Вона зазначила, що після цих слухань українська сторона «вже знає, де є слабкі місця і де треба більше працювати по збору доказів та доведенні саме намірів, про які сказав суд». За її словами, Україна буде фокусуватися саме на них при підготовці справи по суті.