Депутати Європарламенту закликали РФ виконувати Мінські угоди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європарламент

Також європейські депутати висловили стурбованість ситуацією в Авдіївці

Комітет Європарламенту з питань безпеки та оборони в понеділок, 6 лютого обговорив загострення ситуації на Донбасі, зокрема, артилерійські обстріли Авдіївки. За результатами дискусії, доповідачем в якій була український віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, депутати висловили стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці й закликали Росію виконувати Мінські домовленості, повідомляє прес-служба Європарламенту.

Климпуш-Цинцадзе поінформувала євродепутатів, що в результаті обстрілів з Авдіївки танків, ствольної і реактивної артилерії загинули 15 українських військовослужбовців, троє цивільних осіб, десятки людей отримали поранення. Після обстрілів у місті пошкоджені важливі комунікації, ремонт яких був ускладнений до неділі через дії російських терористів.

Багато хто з членів комітету розцінили дії Росії як «прощупування грунту» у відносинах з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Вони також висловили впевненість у необхідності збереження санкцій проти РФ до імплементації Мінських домовленостей. Деякі закликали до більш активних дій та початку обговорення можливості розгортання місії спільної політики безпеки й оборони ЄС.

Депутати також висловилися про необхідність якнайшвидшого надання Україні безвізового режиму з ЄС, так як вона виконала всі поставлені вимоги. Комітет підтримав винесення проекту резолюції по Україні на чергове пленарне засідання Європейського Парламенту.

Нагадаємо, з 29 січня бойовики ведуть масований обстріл Авдіївки та її околиць. З вчорашнього дня ситуація починає стабілізовуватись: шостого лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі, у вівторок мають запрацювати усі дитсадочки. Минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів пошкоджено 12 будинків.

Також в понеділок вдень Авдіївці повернули світло водопостачання та опалення.

Як відомо, 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, місто залишилося без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.