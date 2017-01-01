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    Радикальна партія може повернутися в коаліцію у ВР - нардеп

    • Сьогодні, 00:18
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    Лідер РПЛ Олег Ляшко
    Лідер РПЛ Олег Ляшко

    Андрій Тетерук вважає, що повернення в коаліцію РПЛ «помножить на нуль намагання Кремля зруйнувати роботу парламенту»

    Радикальна партія ймовірно приєднається до коаліції у Верховній Раді. Такий крок дозволить уникнути парламентської кризи. Про це в ефірі «5 каналу» заявив перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук.

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    «Я можу лише вітати ініціативу членів Радикальної партії щодо повернення в лоно коаліції. Тому що є надзвичайно важливим розуміти, що ми зараз всі потерпаємо від зовнішньої агресії і тільки об'єднавшись і стоячи один біля одного, ми можемо правильно реагувати на виклики, які будуть важливими для майбутнього нашої країни», - заявив нардеп.

    Також Тетерук додав, що поверненням в коаліцію РПЛ «зміцнить всі наші дії щодо виборювання майбутнього України, а, по-друге, помножить на нуль намагання Кремля зруйнувати злагоджену роботу парламенту за допомогою проросійських політиків».

    Як відомо, першого вересня 2015 року лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко заявив про вихід фракції зі складу парламентської коаліції.

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    коаліція Верховна Рада Народний фронт Радикальна партія
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