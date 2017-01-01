Радник Путіна про заборону російських соцмереж в Україні: В грошах ми втратимо 2-3%

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В Росії назвали частку відвідуваності українців у російському інтернеті — 12,5%

Введені Україною санкції щодо російських інтернет-компаній не сильно позначаться на їхніх фінансових показниках, упевнений радник президента РФ, голова ради Інституту розвитку інтернету (ІРІ) Герман Клименко.

«Якщо Порошенко зможе забезпечити повне блокування доменів — хоча і нам це не вдалося, — то ми втратимо 12,5% відвідуваності (частка відвідуваності українців у російському інтернеті — Ред.). Але, я думаю, що щодо грошового показника ми втратимо тільки 2-3%...», — сказав він РІА «Новости».

Втім, як відомо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Як стало відомо сьогодні, Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.