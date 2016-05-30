Раптові смерті шістьох російських дипломатів за чотири місяці виглядають підозріло, - Independent



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Чуркін

Мережеві конспірологи шукають закономірність

«Коли російський представник в ООН раптово помер в Нью-Йорку минулого тижня, він став шостим з початку листопада в низці раптово померлих російських дипломатів. Мережеві конспірологи намагаються знайти закономірність», - пише Independent.

Британське видання нагадує, що Віталія Чуркіна, якому було 64 роки, спішно госпіталізували з його кабінету в постійному представництві РФ в ООН 20 лютого: йому стало погано по дорозі на роботу. «Спочатку з'явилася інформація, що у Чуркіна стався серцевий напад, але після розтину медексперти сказали, що для встановлення причин смерті потрібне додаткове дослідження», - деться у статті і уточнюється: один з експертів дав зрозуміти, що потрібно провести токсикологічні експертизи».

Американський медіапроект Axios зазначає, що смерть Чуркіна «не тільки не пояснена», але і «дивно схожа зі смертями» російського посла в Індії Олександра Кадакіна (67 років) 27 січня, консула Росії в Афінах Андрія Маланіна (55 років) 9 січня і російського дипломата в Нью-Йорку Сергія Кривова (63 роки) в день виборів президента США, 8 листопада. Посада Кривова точно не відома, але, за припущенням видання, він міг займатися захистом консульства від прослушки з боку американських спецслужб. Ці три смерті теж були охарактеризовані як «серцевий напад» або результат «швидкоплинної хвороби».

«Ще два дипломата, - нагадує видання, - померли більш очевидною насильницькою смертю в той же період: російський посол в Туреччині Андрій Карлов був убитий в Анкарі на фотовиставці 19 грудня, і в той же день ще один дипломат, Петро Польщиков, був застрелений в своїй московській квартирі».

«На додаток до цього, - йдеться у статті, - 26 січня колишній високопоставлений співробітник КДБ Олег Еровінкін, якого підозрювали в тому, що він допоміг британському розвіднику скласти досьє на Дональда Трампа, був знайдений мертвим на задньому сидінні свого автомобіля». Еровінкін був також помічником глави «Роснафти» Ігоря Сєчина, коли той обіймав посаду віце-прем'єра.