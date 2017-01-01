Результату розслідувань у справі про замах на Геращенка варто чекати в найближчі три місяці – нардеп

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Дмитро Білоцерковець

У справі нардепа Антона Геращенка є стовідсоткові докази провини затриманих – Білоцерковець

Результату розслідувань замаху на народного депутата України від «Народного фронту» Антона Геращенка варто чекати в найближчі три місяці. Про це заявив нардеп від Блоку Петра Порошенка Дмитро Білоцерковець.

«Докази СБУ надала, – як відео, так і запис їхньої розмови. Я думаю, нам ще не все показали. Треба розуміти, що нам показали ті дії, які вони (зловмисники. – Ред.) намагалися зробити, і давайте не забувати, що їх затримували конкретно з пристосуваннями, якими хотіли підірвати автомобіль. Тобто тут стовідсоткові докази присутні. Думаю, тут варто чекати в найближчих три місяці реальний результат цих розслідувань», – зазначив нардеп.

При цьому Білоцерковець заявив, що самі правоохоронці «зроблять висновки і будуть більш кваліфіковано підходити до своєї роботи, тому що для них це теж помилка».

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. «Передбачалося два варіанти. Перший варіант – це закладення вибухового пристрою під автомобіль народного депутата. І другий варіант – це підрив саморобного вибухового пристрою на шляху проходження народного депутата», – заявив Василь Грицак.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки запобігла у Києві замаху на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що врятованим нардепом є Антон Геращенко.

Джерело: 112 Україна