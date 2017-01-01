Путін стягує в окупований Крим підводні човни з крилатими ракетами

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На Чорноморський флот прибувають нові неатомнi субмарини проекту 636.3, які оснащені крилатими ракетами комплексу «Калібр»

В окупований Крим з Росії прибудуть нові неатомнi підводні човни. Про це розповів офіційний представник російського флоту В’ячеслав Трухачов.

Він розповів, що зараз на Чорноморський флот прибувають нові неатомнi субмарини проекту 636.3, які оснащені крилатими ракетами комплексу «Калібр».

За словами Трухачова, три підводних човни – «Ростов-на-Дону», «Новоросійськ» і «Старий Оскол» – вже знаходяться на Чорному морі.

Прибуття ще трьох аналогічних субмарин, які носять імена «Краснодар», «Великий Новгород» і «Колпіно», очікується до кінця 2017 року.

Також представник флоту РФ розповів про те, що в окупованих Севастополі та Балаклаві влаштували урочистості з нагоди 111-річчя з дня створення підводних сил Росії, яке відзначалося 19 березня.

Джерело: ТАСС