Родичі загиблих артистів ансамблю Александрова і Міноборони пересварились через похорон

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Міноборони РФ не хоче проводити публічну й урочисту церемонію поховання

Військове відомство виступило проти проведення урочистої панахиди, незважаючи на згоду РПЦ. Члени сімей стверджують, що дату похорону вже кілька разів переносили. Про це повідомляє портал «Медуза» із посиланням на інформацію від родичів жертв катастрофи.

Наступного тижня загиблих збираються організовано привезти до нового меморіального комплексу міноборони в Митищах і після короткого відспівування поховати. Родичі ж розраховують на більш публічну і урочисту церемонію.

Жертвами авіакатастрофи над Чорним морем у кінці грудня стало 92 людини. Ще триває процедура впізнання.

Нагадаємо, в міноборони РФ назвали причину катастрофи Ту-154, що впав у Чорне море.

Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю, 25 грудня, вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.