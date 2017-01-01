  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія хоче запустити до окупованого Криму в обхід України 240 поїздів

    • Сьогодні, 09:20
    • Розсилка
    РЖД
    РЖД

    Залізниця в обхід території України буде проходити по території Воронезької та Ростовської областей

    Росія будує електрофіковану залізницю в обхід території України на ділянці Журавка-Міллерово. Пропускна спроможність ділянки після її введення в експлуатацію складе до 240 поїздів у добу у двох напрямках. Про це повідомив віце-президент РЖД Олег Тоні.

    «Пропускна здатність цієї ділянки після завершення будівництва у відповідності з графіком. Тільки в літньому періоді пасажирських поїздів йде 62 в кожну сторону, і стільки ж товарняків», – сказав він.

    Читайте також

    За словами Тоні, на даний час в будівництві залізничної гілки беруть участь 2500 будівельників та 1500 одиниць техніки. В цьому році буде укладено понад 150 км рейок.

    Залізниця в обхід території України буде проходити по території Воронезької та Ростовської областей. Там планується побудувати сім залізничних станцій і п'ять підстанцій.

    Як повідомлялося, раніше РФ назвала терміни запуску залізниці в обхід України. Вартість будівництва такої лінії в РЖД в 2015 році оцінювали в 45-60 млрд рублів. У відомстві пояснювали, що дорога потрібна, щоб «мати стійкий, впевнений і ні від кого не залежний рух у південному напрямку».

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Росія залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ