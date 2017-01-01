Росія хоче запустити до окупованого Криму в обхід України 240 поїздів

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РЖД

Залізниця в обхід території України буде проходити по території Воронезької та Ростовської областей

Росія будує електрофіковану залізницю в обхід території України на ділянці Журавка-Міллерово. Пропускна спроможність ділянки після її введення в експлуатацію складе до 240 поїздів у добу у двох напрямках. Про це повідомив віце-президент РЖД Олег Тоні.

«Пропускна здатність цієї ділянки після завершення будівництва у відповідності з графіком. Тільки в літньому періоді пасажирських поїздів йде 62 в кожну сторону, і стільки ж товарняків», – сказав він.

За словами Тоні, на даний час в будівництві залізничної гілки беруть участь 2500 будівельників та 1500 одиниць техніки. В цьому році буде укладено понад 150 км рейок.

Залізниця в обхід території України буде проходити по території Воронезької та Ростовської областей. Там планується побудувати сім залізничних станцій і п'ять підстанцій.

Як повідомлялося, раніше РФ назвала терміни запуску залізниці в обхід України. Вартість будівництва такої лінії в РЖД в 2015 році оцінювали в 45-60 млрд рублів. У відомстві пояснювали, що дорога потрібна, щоб «мати стійкий, впевнений і ні від кого не залежний рух у південному напрямку».

Джерело: Українські новини