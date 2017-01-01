Росія не піде на анексію Донбасу – радник Порошенка

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Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік, радник президента України Володимир Горбулін

Сьогодні РФ повісила Донбас, як камінь, на шию України – Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік, радник президента України Володимир Горбулін вважає, що Росія не піде на анексію окремих районів Донецької та Луганської областей. Таку думку він висловив на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні РФ повісила Донбас, як камінь, на шию України, забрати повністю його до складу РФ (не може. – Ред.), їм вистачає Криму для того, щоб відчувати своє економічне становище», – вважає Горбулін.

«Я не думаю, що це може статися, хоча існує таке бажання в окремих ватажків у Луганській та Донецькій областях, а забирати Донбас на власну шию – навряд чи вона (РФ. – Ред.) на це піде», – сказав Горбулін.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські силовики вже сьогодні повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу.

Джерело: УНІАН